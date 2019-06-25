https://static.news.ru/photo/214f23d0-9737-11e9-b69d-fa163e074e61_1024.jpg Наталья Забияко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская фигуристка Наталья Забияко, выступающая в паре с Александром Энбертом, рассказала, из чего состоит её рацион.

Когда я готовлю разные вкусности, стараюсь делать их правильными. Не использую сахар, яйца, молоко, меняя их на более вегетарианские ингредиенты. Это делает то, что я готовлю, менее калорийным, но не менее вкусным, — приводит слова спортсменки Sport24 .

24-летняя Забияко — серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 в паре с Энбертом.

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