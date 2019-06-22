https://static.news.ru/photo/4cab07a4-94dc-11e9-9fe3-fa163e074e61_1024.jpg Полина Цурская Фото: Sho Tamura/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Полина Цурская рассказала детали своего ухода из группы Этери Тутберидзе.

Когда я от неё уходила, это было, наверное, не очень красиво: я не подошла, не поблагодарила, не подарила цветы. Мы здоровались на соревнованиях, но ничего более, — сказала спортсменка в эфире телеканала «Дождь».

Цурская на взрослом уровне выиграла бронзовую медаль на этапе Гран-при в Японии в сезоне-2017/18. Кроме того, также на её счету три победы в финалах Кубка России и золото первенства РФ среди юниоров (2015/16). В 2019 году она заняла 14-е место на чемпионате России. В сезоне-2018/19 она входила в состав национальной сборной.

Фигуристка с 2013 года тренировалась в группе Этери Тутберидзе, но в мае 2018 года перешла к Елене Буяновой.

Ранее Тутберидзе на своей странице в Instagram опубликовала подборку фотографий своих бывших подопечных, писал News.ru.