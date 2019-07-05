https://static.news.ru/photo/303ab072-9f06-11e9-9357-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская фигуристка Станислава Константинова присоединилась к флешмобу Bottle Cap Challenge, участники которого демонстрируют необычные способы открывания бутылок.

Большое спасибо за то, что отмечали меня под роликом Макгрегора. Теперь настало время выводить челлендж на новый уровень. Конор и Джейсон Стэтхем, конечно, клево открыли бутылку. Но смогут ли они повторить этот трюк в коньках?, — написала Константинова в своём Instagram-аккаунте.

В завершившемся сезоне спортсменка стала четвёртой на чемпионате России, показав лучший результат среди взрослых участниц. На чемпионате Европы фигуристка показала также четвёртый результат. На Универсиаде Константинова завоевала бронзовую медаль.

Как уже писал News.ru, изначально флешмоб был запущен исключительно внутри бойцов смешанных боевых искусств (MMA). 26 июня казахстанский спортсмен Каро Пашикян опубликовал видео в своём Instagram, где подробно описал правила игры и передал эстафету нескольким коллегам по цеху, включая экс-чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландца Конора Макгрегора. Кроме того, Питон (прозвище Пашикяна. — News.ru) отметил английского актёра Джейсона Стэйтэма, известного по фильмам «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», «Форсаж» и другие.