https://static.news.ru/photo/fba02eb2-9b1f-11e9-afd3-fa163e074e61_1024.jpg Мария Сотскова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Умер отец российской фигуристки Марии Сотсковой.

Большая беда случилась у нас на катке. Скоропостижно скончался папа нашей фигуристки Марии Сотсковой. Мы выражаем глубокие и самые искренние соболезнования Маше, Жанне, всей семье. Держитесь, мы с вами! — говорится в заявлении на сайте ЛТК ЦСКА.

Сообщается, что 19-летняя Сотскова покинула сбор команды в Кисловодске и вылетела для похорон в Москву.

В прошедшем сезоне девушка стала 16-й на чемпионате России, а на Универсиаде в Красноярске показала 7-й результат.

Призёр чемпионата Европы 2014 года по фигурному катанию Константин Меньшов поделился своим мнением о конкуренции в этом виде спорта среди женщин, ранее писал News.ru.