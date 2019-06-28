Умер отец российской фигуристки Марии Сотсковой.
Большая беда случилась у нас на катке. Скоропостижно скончался папа нашей фигуристки Марии Сотсковой. Мы выражаем глубокие и самые искренние соболезнования Маше, Жанне, всей семье. Держитесь, мы с вами! — говорится в заявлении на сайте ЛТК ЦСКА.
Сообщается, что 19-летняя Сотскова покинула сбор команды в Кисловодске и вылетела для похорон в Москву.
В прошедшем сезоне девушка стала 16-й на чемпионате России, а на Универсиаде в Красноярске показала 7-й результат.
Призёр чемпионата Европы 2014 года по фигурному катанию Константин Меньшов поделился своим мнением о конкуренции в этом виде спорта среди женщин, ранее писал News.ru.