https://static.news.ru/photo/3804e944-a186-11e9-bd4f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/WwwTulupRu

Российская фигуристка Анастасия Шаботова, ранее обвинившая Алину Загитову и других в употреблении допинга, с нового сезона будет выступать за сборную Украины.

Эту информацию опубликовала Федерация фигурного катания Москвы на своём сайте .

В начале 2019 года 13-летняя спортсменка во время общения с болельщиками в своём Instagram рассказала, что для того чтобы стабильно показывать высокий результат, необходимо принимать допинг. Она добавила, что в «Хрустальном», где тренируются олимпийская чемпионка Алина Загитова, юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и другие, также принято «пить допинг».

После того как история вызвала резонанс в обществе, фигуристка объяснила свои слова.

На данный момент 13-летняя фигуристка занимается в спортивной школе «Снежные барсы».

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