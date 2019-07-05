https://static.news.ru/photo/61218a22-9f5f-11e9-bded-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jürgen Kessler/dpa/Global Look Press

Федерация регби России считает, что политические жесты, которые можно неверно понять, на поле спортивных соревнований недопустимы, заявил председатель правления организации Станислав Дружинин.

Он напомнил, что на российском чемпионате в 2019 году выступают представители Грузии, Украины, ЮАР, Новой Зеландии, Аргентины, Тонги, Молдавии, Латвии и Бенина.

Регби — спорт джентльменов, в который неуместно вмешивать политическую составляющую, — передаёт его слова сайт объединения.

Федерация пригласила болельщиков на арены, расположенные в России. По его словам, это зоны, свободные от расистских, политических и любых других предрассудков.

Грузинские оппозиционеры с антироссийскими плакатами и возгласами зашли в зал заседаний парламента 20 июня и в ультимативной форме потребовали, чтобы российский депутат Сергей Гаврилов покинул кресло, в котором обычно сидит глава грузинского парламента, писал News.ru.

После этого началась волна протестов в Тбилиси, в результате которых пострадала девушка. Правоохранительные органы Грузии попали ей в глаз резиновой пулей. Игроки «Славы» Илуридзе и Бродзели отметили успешно выполненную попытку в игре с «Кубанью» закрытием одного глаза. Таким образом они выразили поддержку девушке.

27 августа в Тбилиси запланирован матч сборных России и Грузии в рамках подготовки к Кубку мира. По данным СМИ, он находится под угрозой срыва в связи с запретом полётов в Грузию. Известно, что Федерация регби России консультируется по данному вопросу с МИД РФ.