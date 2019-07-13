https://static.news.ru/photo/5154295c-a639-11e9-a1a0-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Якушова Фото: Picture taken by Uploader/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Российская биатлонистка Ольга Якушова намерена продолжить карьеру в сборной другой страны, сменив спортивное гражданство.

28-летняя спортсменка объявила о завершении профессиональной карьеры в январе 2018 года.

Работа накануне возвращения идёт отлично, я теперь девушка свободная, вернулась с сыном в родные края, так что домашние стены мне в помощь. А активными тренировками я готовлюсь к переходу в другую сборную, жду решения той страны, — приводит слова Якушовой « Спорт-Экспресс ».

Якушова — чемпионка Европы в смешанной эстафете.

Как сообщал News.ru, экс-главу Союза биатлонистов России Александра Кравцова оштрафовали на 50 тысяч рублей.