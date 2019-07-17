Российская пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина стала обладательницей золотой медали в квалификации с сольной произвольной программой на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
За программу «Кармен» россиянка набрала 97,1333 балла. Второй стала испанка Она Карбонель (94,5667), на третьем месте оказалась представительница Японии Юкико Инуи (93,2000).
Это уже двадцатая золотая медаль чемпионатов мира для 29-летней Ромашиной.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля.
Ранее News.ru писал, что россияне не смогли добыть медали в плавании на открытой воде на ЧМ.