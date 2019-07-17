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Победителем в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, стала представительница Бразилии Ана Марсела Кунья.

Спортсменка преодолела дистанцию в пять километров за 57 минут 56 секунд. Серебряную медаль турнира завоевала француженка Орели Мюллер, которая отстала от победителя турнира на одну секунду. Тройку лидеров замкнули американка...