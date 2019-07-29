https://static.news.ru/photo/09fddfb8-b1dc-11e9-8235-fa163e074e61_660.jpg Евгений Редькин Фото: Александр Яковлев/ТАСС

Новый руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин дал свою оценку ситуации, которая сложилась вокруг лидера национальной команды Александра Логинова.

Логинов — молодец, но не надо думать, что он такой один. У нас есть человек 25, которые через год–​другой могут стать такими же сильными. Поэтому лучше не выпендриваться. Я понимаю, конечно, есть личные амбиции, коммерческие дела. Но тогда надо определиться: либо ты в коммерции, либо в спорте. Он разве олимпийский чемпион? — приводит слова Редькина « Спорт-Экспресс ».

Биатлонист пока не подписал новый договор с СБР, поэтому не может выступать за национальную команду на различных соревнованиях.

Президент организации Владимир Драчёв не так давно говорил, что в переговорах со спортсменом удалось достигнуть положительной динамики.

Ранее News.ru писал, что российский теннисист поднялся в рейтинге ATP.