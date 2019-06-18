https://static.news.ru/photo/1286dd82-91d5-11e9-bd98-fa163e074e61_1024.jpg Кирилл Урсов Фото: gazprom-ugra.ru

Генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин заявил, что состав национальной команды, которая принимает участие в Лиге наций, пополнили доигровщики Антон Семышев и Кирилл Урсов.

Расположение сборной покинули доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка, а также блокирующий Илья Власов. По пути в Бразилию к нам присоединились два доигровщика — Антон Семышев и Кирилл Урсов, — цитирует Тетюхина « Спорт Бизнес-Online ».

После трёх этапов соревнований российская сборная занимает второе место в турнирной таблице. 22 июня россияне встретятся с немцами. В финальный этап Лиги наций, который состоится в Чикаго с 10 по 14 июля, пройдут шесть команд, включая сборную США как хозяйку финала.

Ранее News.ru писал, что чемпион Европы по волейболу перешёл в «Урал».