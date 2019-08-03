https://static.news.ru/photo/61ffa12a-b5e6-11e9-b1f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию из США Дана Воллмер объявила о завершении профессиональной карьеры.

Последним стартом 31-летней спортсменки стал квалификационный заплыв на 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира в Токио.

Воллмер завоевала семь медалей (5-1-1) на трёх Олимпиадах. Также спортсменка выиграла четыре золотые медали чемпионатов мира по водным видам спорта.

Российская фигуристка Алла Лобода, которая выступала в паре с Павлом Дроздом, объявила о завершении спортивной карьеры в 20 лет.