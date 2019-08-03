Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию из США Дана Воллмер объявила о завершении профессиональной карьеры.
Последним стартом 31-летней спортсменки стал квалификационный заплыв на 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира в Токио.
Воллмер завоевала семь медалей (5-1-1) на трёх Олимпиадах. Также спортсменка выиграла четыре золотые медали чемпионатов мира по водным видам спорта.
Российская фигуристка Алла Лобода, которая выступала в паре с Павлом Дроздом, объявила о завершении спортивной карьеры в 20 лет.