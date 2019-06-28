Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила о работе с известным канадским хореографом Ше-Линн Бурн.
Наконец-то сбылась моя мечта. Я давно хотела с ней поработать. Я смотрела ее программы и думала: «Она делает настоящие шедевры!, — сказала Туктамышева в интервью Golden Skate.
Также она сообщила, что короткая программа будет под песню «Drumming Song» британской группы Florence and the Machine.
В финале Кубка России-2019 Туктамышева проиграла Евгении Медведевой, после чего не вошла в состав сборной России на чемпионат мира. В текущем сезоне спортсменка стала бронзовым призёром финала Гран-при и командного первенства мира. Кроме того, 22-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы. Обе награды спортсменка завоевала в 2015 году.
Ранее News.ru писал, что Евгения Медведева спела дуэтом с американским фигуристом хит Леди Гаги.