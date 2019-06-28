https://static.news.ru/photo/b2fff29e-9982-11e9-8a87-fa163e074e61_1024.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Yutaka/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила о работе с известным канадским хореографом Ше-Линн Бурн.

Наконец-то сбылась моя мечта. Я давно хотела с ней поработать. Я смотрела ее программы и думала: «Она делает настоящие шедевры!, — сказала Туктамышева в интервью Golden Skate .

Также она сообщила, что короткая программа будет под песню «Drumming Song» британской группы Florence and the Machine.

В финале Кубка России-2019 Туктамышева проиграла Евгении Медведевой, после чего не вошла в состав сборной России на чемпионат мира. В текущем сезоне спортсменка стала бронзовым призёром финала Гран-при и командного первенства мира. Кроме того, 22-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы. Обе награды спортсменка завоевала в 2015 году.

Ранее News.ru писал, что Евгения Медведева спела дуэтом с американским фигуристом хит Леди Гаги.