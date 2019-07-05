Австралийский велогонщик Джек Бобридж получил тюремный срок за торговлю наркотиками.
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Гонщику дали четыре года и шесть месяцев заключения под стражей.
29-летний Бобридж — трёхкратный чемпион мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2012 и 2016) по велотреку.
Как сообщал ранее News.ru, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал, что представители организации проверят качество оказания медицинской помощи игроку петербургского футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину.