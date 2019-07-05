https://static.news.ru/photo/5265e67a-9f02-11e9-8596-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Австралийский велогонщик Джек Бобридж получил тюремный срок за торговлю наркотиками.

Как сообщает Cyclingtips.com , суд австралийского города Перт признал Бобриджа виновным в том, что он продал сотни таблеток экстази партнёру по национальной команде Алексу Макгрегору.

Гонщику дали четыре года и шесть месяцев заключения под стражей.

29-летний Бобридж — трёхкратный чемпион мира и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2012 и 2016) по велотреку.

Как сообщал ранее News.ru, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал, что представители организации проверят качество оказания медицинской помощи игроку петербургского футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину.