Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопросы журналистов о II Европейских играх и о нейтральном статусе легкоатлетов на Олимпийские игры.

Что это и кто поедет от России

Европейские игры являются отборочными к Олимпийским играм в 2020 году в Токио. В ряде видов спорта предусмотрен прямой отбор на ОИ через соревнования в Минске. Российские спортсмены примут участие во всех видах программы. На сегодняшний момент Олимпийский комитет России утвердил состав команды, который поедет в Минск. В состав включаются 225 спортсменов. К сожалению, в этот раз мы не достигли гендерного баланса: 101 женщина, 124 мужчины, которые представляют больше половины регионов нашей страны. Средний возраст — 26 лет.

Самый молодой спортсмен — Анастасия Паршина из спортивной акробатики (16 лет). Самым опытным членом нашей делегации является олимпийский чемпион 2004 года по стендовой стрельбе Алексей Алипов — ему 44 года. Россию на Играх будут представлять 50 заслуженных мастеров спорта. Состав серьёзный, боевой и готов выполнять высокие задачи.

Алексей Алипов Владимир Астапкович/РИА Новости

Медальный план

Мы в праве рассчитывать на 70 медалей, 30 из которых — золотого достоинства. Мы собираемся побороться за первое общекомандное место в Минске. Основным соперником, с моей точки зрения, является команда хозяев. Она будет достаточно серьёзно подготовлена, поскольку у них есть возможность тренироваться в домашних условиях, у них есть конкурентное преимущество в количестве болельщиков, а в современном спорте не бывает мелочей, и поддержка болельщиков очень важна, как общее звено победы. Многие страны, включая Венгрию, Германию, Францию, обеспечены выдающимися спортсменами. Нас ожидает конкурентная, бескомпромиссная борьба на спортивных площадках.

Подготовка

Все вопросы решены. Что касается экипировки, то сейчас идёт процесс обеспечения экипировкой всей команды. Вопросы организационного характера также решены — спортсмены будут размещаться в европейской олимпийской деревне, жить будут в одном здании, как принято, и что отмечает солидарность между спортсменами всех стран. Также в Минске будет работать дом болельщиков. В период игр будет действовать медицинский центр. Нужно отметить, что 38 специалистов поедут с нами, чтобы вовремя оказывать помощь. ОКР направит группу ветеранов спорта и представителей олимпийских советов, региональных представителей олимпийского совета, которые будут в группе поддержки. Мы были в Минске, я отметил высокую готовность спортивных объектов. Наши белорусские партнёры всегда шли нам на встречу, это очень ценно.

Борьба с допингом

Программа допинг-контроля предусматривает взятие около 1 000 анализов на кровь и мочу как во время подготовки, так и в течение соревнований. Анализ-пробы будут возвращаться в антидопинговые лаборатории, которые находятся в Москве. Все члены сборной проходят тестирование, некоторые и по десять раз. Всё зависит от вида спорта. Ни для кого не секрет, что мы отошли от традиционной (одинаковой) проверки. Ведётся смарт-тестирование. В составе сборной есть спортсмены, которые представляют международный пул тестирования. Сомнений в чистоте не существует.

Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Не под нейтральным статусом

Данные соревнования проводятся европейскими олимпийскими комитетами. Олимпийские игры проводятся Международным олимпийским комитетом (МОК). В соответствии с олимпийской картой участниками соревнований являются олимпийские комитеты соответствующих стран. МОК РФ выполняет все обязанности и имеет одинаковые права с другими участниками олимпийского движения.

Соревнования, которые проводятся под эгидой Международной федерации лёгкой атлетики, к ним несколько другие требования. У наших спортсменов, к сожалению, нейтральный статус, но мы серьёзно над этим работаем. Нашим главным приоритетом являются интересы наших спортсменов, которые, как мы считаем, очевидно, ущемляются в нейтральном статусе. В природе спортивного движения существуют разные подходы к данной проблеме. Есть подходы, когда некоторые федерации приводят конструктивные методы, не ущемляя права спортсменов, выступающих на соревнованиях. Для нас первостепенным и важным являются интересы спортсменов, чтобы они выступали в равных условиях с остальными коллегами.

Что касается ситуации, которая происходит сейчас в лёгкой атлетике, я абсолютно чётко понимаю эмоциональные выступления наших ведущих легкоатлетов, направленные в сторону Всероссийской федерации лёгкой атлетики, но в этой части я хотел бы взглянуть на проблему несколько шире. Абсолютно понятно, что те случаи, которые существуют, о которых говорилось в том числе в отечественных и зарубежных СМИ, которые препятствуют восстановлению федерации в ИААФ, они должны на ранних стадиях выявляться. По ним должны приниматься решения. РУСАДА имеет полный статус соответствия, и я уверен, как раз в работе по выявлению таких случаев наши коллеги из РУСАДА должны быть более активные. Должны быть на ранней стадии выявлены все нарушения и приниматься конструктивные решения. Тогда не понадобится краснеть за эти случаи во время обсуждения проблем восстановления в ИААФ. Проблема существует, мы поддерживаем спортсменов, которые с любых точек зрения являются чистыми, они являются приоритетом. Мы будем делать всё зависящее, чтобы права были восстановлены на международных площадках и не ущемлялись.