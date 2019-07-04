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Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов Международного олимпийского комитета (МОК) россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года.

Во время выборов столицы Игр Карлос Нузман (действующий на тот момент президент Национального олимпийского комитета Бразилии) познакомил Кабрала с президентом ИААФ Ламином Диаком, пообещал, что тот даст преимущество в голосах...