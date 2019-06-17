https://static.news.ru/photo/2978b2ec-9115-11e9-907f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий департамента физической культуры и спорта Москвы Александр Полинский прокомментировал потраченные 37,5 млн рублей на турнир по киберспорту FIFA 19 Moscow Cyber Cup, который состоялся 15 июня.

Почему такая большая сумма? Потому что стояла задача провести турнир на высоком уровне, — цитирует Полинского « Спорт-Экспресс ».

Отвечая на вопрос, почему турнир посетили 10–15 зрителей, он заявил, что возможно, были допущены ошибки в раскрутке мероприятия.

15 июня в Москве в спорткомплексе ЦСКА прошёл турнир по киберспорту FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие было профинансировано Департаментом спорта и информационных технологий мэрии Москвы на 37,5 млн рублей. На турнир пришло 10–15 зрителей.

Мировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.