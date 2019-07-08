20-летняя левая крайняя гандболистка Екатерина Королёва погибла в Польше после чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в Старе-Яблонки.
Игрок сборной России по пляжному гандболу утонула в водоёме, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).
Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши. Представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям, — передаёт
пресс-службаФГР.
Спортсменка занималась гандболом с 15 лет, привлекалась в молодёжную сборную России.
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