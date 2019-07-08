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Баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с американским нападающим Тимом Абромайтисом.

Соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба петербургской команды. Четыре последних года форвард представлял испанский «Тенерифе». В составе испанцев он стал победителем Лиги чемпионов 2017 года и обладателем Межконтинентального кубка...