Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал выбор столицы зимних Олимпийских игр — 2026.
Игры в Турине были проведены на самом высоком уровне. Итальянцы умеют организовывать Игры, у них есть опыт. В Турине все локации были в хорошем доступе, — цитирует фигуриста
ТАСС.
36-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию (Турин-2006 — одиночное катание, Сочи-2014 — командные соревнования).
Ранее News.ru писал, что зимние Олимпийские игры в 2026 году примут итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо.