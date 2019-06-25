Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в благотворительной встрече с детской следж-хоккейной лигой.

Следж-хоккей, или хоккей на санях — командная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. 17-летняя Загитова выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она...