https://static.news.ru/photo/4fe1ab96-a15a-11e9-af6e-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Плющенко Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на негативные комментарии под постом в своём Instagram, в котором спросил подписчиков, на какой из двух Porsche ему ехать.

Всё, что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом, — написал он под постом.

Ранее жена фигуриста Яна Рудковская заявила, что если бы сын был бездарем, то пошёл бы в футбол, писал News.ru.