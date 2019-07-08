Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на негативные комментарии под постом в своём Instagram, в котором спросил подписчиков, на какой из двух Porsche ему ехать.
Всё, что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном в России и за рубежом, — написал он под постом.
Ранее жена фигуриста Яна Рудковская заявила, что если бы сын был бездарем, то пошёл бы в футбол, писал News.ru.