Один из самых харизматичных и эмоциональных тренеров современности принял решение уйти с поста наставника женской гандбольной сборной России. Официальная формулировка — по состоянию здоровья. News.ru напоминает, каких успехов добилась наша национальная команда под руководством Евгения Трефилова, и рассказывает, в каком качестве мэтр будет продолжать приносить пользу отечественному гандболу.

Два десятка лет на посту, пять титулов

После 1992 года, то есть в постсоветский период, в командных игровых дисциплинах у России было лишь три громких олимпийских победы: «золото» мужской гандбольной сборной в Сиднее-2000, триумф мужчин-волейболистов в Лондоне-2012 и потрясающая, невероятная победа наших девушек на турнире по ручному мячу на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. И к этой победе россиянок привёл именно Евгений Трефилов, который теперь объявил о том, что завершает работу со сборной в качестве главного тренера.

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов во время финального матча женского гандбольного турнира между сборными командами России и Франции на XXXI летних Олимпийских играх Константин Чалабов/РИА Новости

В феврале нынешнего года 63-летний специалист перенёс сложную операцию на сердце. Это было плановое хирургическое вмешательство: «пламенный мотор» Евгения Васильевича начал не выдерживать его работы на износ на благо российского гандбола. Врачи, делавшие операцию, уверяли, что после курса реабилитации можно полноценно возвращаться к прежней деятельности. Летом Трефилов уже был в строю и вновь приступил к исполнению обязанностей главного тренера краснодарской «Кубани» (да, он ещё и клуб из родного края на своих плечах тащил!)

Однако годы, видимо, всё-таки берут своё. Встретившись с президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкарёвым, Евгений Васильевич принял решение оставить пост главного тренера сборной.

Трефилов — легендарный тренер, с ним связаны все успехи российского женского гандбола последнего времени. Он живёт гандболом. Даже находясь на лечении, Евгений Васильевич был в курсе всех дел. Он никогда не щадит себя, работает с полной отдачей сил, но мы не можем не учитывать ситуацию с его здоровьем. Здоровье человека — безусловная ценность, а Евгений Васильевич в прямом смысле слова наше достояние, — приводит слова Шишкарёва официальный сайт ФГР.

Действительно, трудно найти во всех отечественных командных видах спорта более успешного специалиста, чем Трефилов. Помимо олимпийского титула-2016, он завоёвывал с нашей женской сборной «серебро» на Играх 2008 года в Пекине, четырежды выигрывал с ней чемпионаты мира (2001, 2005, 2007, 2009), по два раза приводил команду к серебряным (2006, 2018) и бронзовым (2000, 2008) медалям европейских первенств. При этом Трефилов возглавил российскую женскую сборную ещё в прошлом столетии — в 1999 году, и стоял у её руля почти два десятка лет, с небольшим перерывом в 2012-2013 годах.

Сборной России отдано много лет и сил. Наверное, наступило время завершать работу в национальной команде. Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье. Но из гандбола я не ухожу — буду работать дальше и передавать свой опыт и делать всё для блага женского гандбола, — сказал Трефилов официальному сайту ФГР .

Из тренеров — в вице-президенты федерации

Анна Сень, одна из ключевых гандболисток российской сборной, входившая в «золотой» состав в Рио-2016, призналась корреспонденту News.ru, что решение Трефилова стало для неё неожиданным.

Я пропустила летний сбор, но общалась с девочками, которые вызывались на него, и они рассказывали, что Евгений Васильевич проводил тренировки в обычном режиме. Хотя он и раньше никогда не показывал, что у него что-то болит, всегда держал себя в руках, как мог. Я считаю Евгения Трефилова великим тренером, мы с ним действительно многое прошли и много чего выиграли. Поэтому новость о его уходе из сборной была достаточно тяжёлой, — сказала Анна Сень корреспонденту News.ru.

Главный тренер сборной России Евгений Трефилов Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Анна Сень также призналась, что не могла себе представить, что может поехать на следующие Олимпийские игры с каким-то другим тренером. Но, в то же время, с пониманием отнеслась к решению Трефилова оставить сборную, пожелав ему крепкого здоровья.

На мой взгляд, когда из сборной уходят такие великие тренеры, плачет вся страна. Потому что Евгений Трефилов — это легенда гандбола, он выиграл всё, что только можно выиграть в нашем виде спорта, — отметила спортсменка.

Как отметил Сергей Шишкарёв, бывший наставник сборной продолжит работу в новом качестве: ему предложена должность вице-президента Федерации гандбола России.

Мы с Евгением Васильевичем обсуждали развитие женского гандбола в целом. У Трефилова огромный опыт, уникальные наработки, и они будут применяться дальше. Он назначен вице-президентом ФГР и в этой роли будет курировать всю систему женских национальных сборных по всем возрастам. И, конечно, в его жизни остаётся родная «Кубань» — Евгений Васильевич становится почётным президентом краснодарского клуба. Мы продолжаем совместную работу, — подчеркнул глава ФГР.

Также стало известно, что преемником Трефилова на посту главного тренера российской сборной станет Амброс Мартин, возглавляющий клуб «Ростов-Дон». Исполком ФГР уже официально утвердил это решение. Мартин принял участие во встрече Евгения Трефилова с Сергеем Шишкарёвым и получил от прежнего наставника сборной много полезной информации о команде, прошедшем сборе в Сочи и деталях подготовки кандидатов в национальную сборную.