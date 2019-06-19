https://static.news.ru/photo/8f855bf4-929f-11e9-b5b3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Петербургский 9-летний фигурист на тренировке получил серьёзную травму.

17 июня в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения, в которой сообщалось о госпитализации из спортивной школы по переулку Каховского с телесными повреждениями 9-летнего мальчика, — цитирует « КП » пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что юный фигурист упал на лёд, а его партнёрша вовремя не успела остановиться, врезавшись мальчику коньком в голову.

Фигурист госпитализирован и находится в тяжёлом состоянии.

Ранее News.ru писал, что Татьяна Тарасова отреагировала на сотрудничество японского фигуриста с Тутберидзе.