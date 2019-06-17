https://static.news.ru/photo/dc0526a2-90fc-11e9-b853-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ВФЛА / Легкая атлетика России

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) назвала состав российской команды на Европейские игры, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

На игры заявлены 25 человек, среди которых 18 спортсменов (15 представляют основной состав, трое — запасной). Остальные — массажист, врач и пять тренеров — отправятся с командой в Республику Беларусь 21 июня, сообщается на официальном сайте федерации.

Сообщается, что спортсмены, которые примут участие в турнире, будут выступать под нейтральным статусом.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом.

Основной состав спортсменов: Дмитрий Лопин, Дженнифер Акиниймика (оба — 100 м), Артём Макаренко (110 м с барьерами), Мария Павлова (100 м с барьерами), Вячеслав Колесниченко, Тимофей Чалый, Вера Рудакова, Полина Миллер (все — смешанная эстафета 4×400 м), Егор Николаев, Евгений Кунц, Валерия Андреева, Алёна Мамина (все — смешанная эстафета в виде гонки преследования), Илья Иванюк (прыжок в высоту), Елена Соколова (прыжок в длину), Екатерина Старыгина (метание копья).

Запасные: Илья Шкуренёв (смешанная эстафета 4×400 м), Ирина Такунцева (100 м с барьерами / смешанная эстафета 4×400 м), Яна Глотова (смешанная эстафета 4×400 м / смешанная эстафета в виде гонки преследования).

Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании антидопингового расследования. В начале декабря 2018 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Ранее News.ru писал, что глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что российская команда может рассчитывать на 70 медалей в Европейских играх.