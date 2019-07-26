https://static.news.ru/photo/ad00bd66-afac-11e9-9b79-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на Олимпиаду-2020, которая пройдёт в Токио.

ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий, — говорится в официальном заявлении на сайте организации.

МОК восстановил в правах Россию в феврале 2018 года. До этого членство ОКР было приостановлено из-за многочисленных нарушений спортсменами антидопинговых правил. Атлетам запрещали петь гимн и выступать под флагом своей страны.

Ранее News.ru писал, что российская пловчиха Юлия Ефимова не выступит на чемпионате Европы и этапах Кубка мира.