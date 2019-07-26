Фото: Alexander Scheuber/GES-Sportfoto/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет изображена на одном из домов Ижевска.

Почему именно Алина Загитова? Потому что она действительно наше достояние, она умница, красавица и про неё нужно говорить, — цитирует «Сусанин» председателя совета дома Наталью Агафонову. 17-летняя уроженка Ижевска выиграла...