Член Международного олимпийского комитета (МОК) украинец Сергей Бубка выдвинул свою кандидатуру на пост вице-президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).
На данный момент 55-летний бывший спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом является первым вице-президентом IAAF. Выборы пройдут 25--26 сентября в столице Катара Дохе.
Ранее Бубку обвинили в подкупе. Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году заплатил членам Международного олимпийского комитета (МОК), среди которых был украинец, в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года.
Сам Бубка отверг заявления о подкупе, писал News.ru.