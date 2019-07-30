https://static.news.ru/photo/2cd952ae-b378-11e9-98d0-fa163e074e61_660.jpg Тамаш Кендереши Фото: Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Венгерскому пловцу Тамашу Кендереши выдали разрешение покинуть Южную Корею.

Как сообщает AFP, венгру ранее было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах к 18-летней танцовщице из Кореи.

22-летний Кендереши заплатил штраф в размере $ 2500 и сможет покинуть страну. По законам Южной Кореи, данное правонарушение относится к административному праву, в связи с чем дело не будет рассматриваться в суде.

На чемпионате мира 2019 года по водным видам спорта венгр принял участие в финале на дистанции 200 м баттерфляем, где занял последнее место.

Американка подала заявление на российского боксёра по обвинению в домогательствах и побоях, ранее писал News.ru.