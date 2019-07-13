https://static.news.ru/photo/62874734-a56e-11e9-b027-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев поделился мнением о возможной отмене товарищеского матча между национальными командами России и Грузии.

Мы консультируемся с МИД, однако общая ситуация не благоприятствует матчу даже на нейтральном поле. Будем делать всё, чтобы не допустить провокаций и обезопасить спортсменов. Я очень уважаю этот народ, — цитирует Артемьева Sport24 .

Матч запланирован на 27 августа и должен пройти в Тбилиси.

Грузинские оппозиционеры с антироссийскими плакатами и возгласами зашли в зал заседаний парламента 20 июня и в ультимативной форме потребовали, чтобы российский депутат Сергей Гаврилов покинул кресло, в котором обычно сидит глава грузинского парламента, писал News.ru.