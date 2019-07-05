В российском регби скандал — уволили двух грузинских спортсменов из-за жеста в поддержку пострадавших во время акции протестующих в Тбилиси. News.ru по горячим следам разбирался в ситуации.

С чего всё началось

20 июня в Грузии начались волнения из-за визита в страну российских депутатов во главе с парламентарием Сергеем Гавриловым. Они приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, во время которого Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента и начал говорить на русском языке. Оппозиционеры, в руках которых были антироссийские плакаты, ворвались в зал и потребовали от Гаврилова пересесть. В результате, членов российской делегации пришлось в прямом смысле эвакуировать в аэропорт в сопровождении охраны. После этого в стране, в частности в столице Грузии, начались акции протестов, в результате которых многие граждане, не принимавшие участия в митингах, пострадали от рук правоохранительных органов. Одной из потерпевших была девушка, шедшая с работы домой. Резиновой пулей ей выбило глаз.

В связи с происходящим президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям совершать перевозки в Грузию.

При чем тут регби

При том, что игроки московской «Славы» грузины Саба Илуридзе и полузащитник Реваз Бродзели 27 июня во время принципиального матча с «Кубанью», по мнению Федерации регби России, допустили политический жест. Игроки отметили успешно выполненную попытку закрытием одного глаза, выразив таким образом поддержку пострадавшим во время протеста в Тбилиси.

Илуридзе и Бродзели за свой жест поплатились, клуб разорвал с игроками контракт по просьбе Федерации регби России, отправив их домой. И стоит заметить, что об этом официально сообщил не клуб, а один из игроков. Руководство команды максимально закрылась от СМИ, не комментируя информацию.

Никаких комментариев по поводу ситуации с Илуридзе и Бродзели давать не буду. Вы видели хотя бы один комментарий представителей Федерации регби России или «Славы» о ситуации? Нет, — сказал руководитель пресс-службы команды Антон Хализов корреспонденту News.ru.

В отличие от руководства не стали молчать сами игроки. Точнее один из них — Реваз Бродзели. По его словам, президент клуба Алексей Ниловский не хотел, чтобы игроки уходили и ему очень жаль, что так получилось. Игрок добавил, что «это решение (об их уходе из клуба — News.ru) больше спущено из федерации».

В этой истории не было никакой провокации. Это вообще не был политический жест. Два-три дня — вообще ничего (не было сказано, — News.ru). Потом пришел тренер: вам надо уехать отсюда. Я пошел к президенту — Ниловскому, он сказал, что не хочет нас отпускать, но так надо. Потому, что есть какие-то проблемы с Федерацией: если я и Саба останемся — они наложат на нас санкции. Я слышал про штраф 400 тысяч рублей каждому и дисквалификации; основание — по их мнению, это политический жест, — сказал Бродзели Sports.ru .

Защитник «Славы» Саба Илуридзе был краток в интервью грузинскому сайту on.ge.

Во время моего пребывания в России случилось много неприятных вещей в отношении моих людей, и я выразил поддержку, — утверждает спортсмен.

Саба Илуридзе rugby-slava.ru

Теперь, как заявил Бродзели, им с Илуридзе «дали авиабилеты» и 4 июля они должны были улететь в Грузию. Но поздно вечером Ревазу позвонили и сказали возвращаться.

Мне позвонили из клуба и сказали: всё, не уезжайте в Грузию, завтра ждем вас на тренировке. У Сабы та же ситуация. Позвонили мне только потому, что Саба не говорит по-русски. Мы остаёмся, — сообщил спортсмен Sports.ru .

Зачем играть в Грузии

В 2016 году сборная России по регби приехала в Тбилиси, чтобы провести встречу с грузинской командой. И болельщикам матч запомнился совсем не поражением российских парней. Во время приветствия, когда зазвучал гимн России, грузинские фанаты скандировали «Украина», поднимая украинские флаги. И, возможно, правильно на это закрыть глаза и не обращать внимание, только после финального свистка граждане некогда дружеской страны смеялись над поражением россиян.

27 августа в Тбилиси должен состояться очередной матч между двумя национальными сборными в рамках летнего матча-теста, который по сведениям СМИ, может быть вообще отменён. Известно, что Федерация регби России (ФРР) консультируется по данному вопросу с МИД РФ.

Бывший президент Федерации регби России Мамука Лосаберидзе в разговоре с News.ru выразил своё отношение как к ситуации с игроками и взаимоотношениям между странами, так и матчу сборных России и Грузии.

— Что скажете об инциденте с игроками «Славы»?

— Про ситуацию Сабы Илуридзе и Реваза Бродзели я ничего не знаю. Но, в любом случае это решение клуба (оставлять или убирать их - ред.). Я всегда говорил, что решение Федерации практически не ограничивать покупку легионеров, это глобальная ошибка, которая принесёт много вреда нашему регби. Нам не нужны легионеры, у нас есть много своих молодых ребят, которые стареют на скамейках. Я бы запретил легионеров на четыре года, а в регби 7, который является олимпийским видом спорта, вообще запретил бы легионеров.

— А как насчёт легионеров в регби 15?

— Я не против, но нам нужные такие игроки, которые смогут остаться, точечные игроки. Их надо не только приглашать, но и натурализовывать, чтобы они могли играть за сборную России, а потом остаться в нашей стране и помогать растить свои таланты. А кто они будут по национальности, грузины или новозеландцы — не важно. Не нужно приглашать тех, кто пару лет поиграет и уедет обратно.

— Неужели совсем нет сильных грузинских игроков в нашем чемпионате?

— Из 100% грузин, которые играют в российских клубах, можно отметить только 3-4% хороших сильных игроков из Грузии, например, как Малагурадзе, Качарава, Пруидзе, Гачичиладзе. А остальные игроки крайне слабые, они в Грузии никому не нужны, ведь если бы они кого-то привлекали, то давно бы уже во Франции играли, а мы зачем тогда их приглашаем? Нельзя покупать легионера только потому, что он играет чуть лучше своего игрока. И в таком количестве не нужны команды премьер-лиги, как у нас в чемпионате.

— Целесообразно ли сборной России проводить матч на территории Грузии?

— После распада СССР сборные России и Грузии по регби ежегодно встречаются в рамках Чемпионата Европы, и в тех случаях, когда матч проходит на территории Грузии, он всегда сопровождается крайне неуважительным отношением к игрокам сборной России и гимну России со стороны грузинских болельщиков. Уважение к сопернику — краеугольный камень нашей игры, однако в матчах с Грузией мы этого не наблюдаем. Грузинские болельщики регулярно освистывают нашу сборную, не встают и скандируют «Украина» во время исполнения гимна, выкрикивают враждебные лозунги, и все это на битком забитом пятидесятитысячном стадионе. Российские болельщики никогда не ведут себя так.

— Так зачем сборной России ехать в Грузию, раз существует такое неуважение?

— Вот и я задаюсь таким же вопросом. Зачем нам туда ехать? Кто будет нести ответственность за психологическое состояние наших ребят после этой игры? Зачем вообще Федерация регби России отправляет в Грузию, с которой у нас нет дипломатических отношений, на сборы молодежную сборную РФ, у нас в стране что нет тренировочных баз?

Когда составлялся план игр для подготовки к Кубку мира, я сразу высказал своё крайне негативное отношение к матчу с Грузией, да еще и прямо перед отъездом. Этот матч нам не нужен ни технически, ни психологически. Скорее всего мы проиграем, уверен также, что грузинским игрокам будет дана команда травмировать как можно больше наших игроков. Кроме того, никто не гарантирует безопасность сборной России. В Грузии регби — это религия, и единственный шанс обыграть хоть в чем то Россию.

— Так что нужно было сделать Федерации регби?

— Я думаю, что в сложившейся ситуации нынешнее руководство уже давно должно было собрать внеочередное собрание, выслушать специалистов, и отказаться от этого матча, который кто-то хочет нам навязать. Кому-то, видимо, выгодно, чтобы мы ездили в Грузию и подвергались ненужной опасности. Даже если матч будет проходить не в Грузии, поверьте, на него приедет несколько тысяч грузинских болельщиков.

P.S. Между тем, в Федерации регби России сообщили, что пока нет никакой информации о матче в Тбилиси. «Вы думаете, что сейчас есть какие-то данные? Их нет. Видели ли вы официальный комментарий Федерации регби России о предстоящем матче двух сборных? Нет. Мы сообщим», — заявили в пресс-службе федерации News.ru.