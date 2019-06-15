В Министерстве внутренних дел назвали вероятную причину смерти 17-летнего российского биатлониста Артемия Хасанкаева.
Сейчас проверку проводит региональное управление Следственного комитета. Вероятная причина смерти — остановка сердца, — цитирует
ТАССпредставителя МВД.
В пресс-службе МЧС подтвердили тот факт, что спортсмен 2001 года рождения действительно обнаружен мёртвым.
В поисках биатлониста были задействованы кинологи. О причинах гибели ничего не сообщается.
Хасанкаев входил в состав юношеской сборной России. На чемпионате мира среди юниоров 2019 года в словацком Осрбли он занял 14-е место в индивидуальной гонке.
Ранее News.ru писал, что 17-летний российский биатлонист погиб в Крыму.