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Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев рассказал подробности расследования по факту нарушения российской фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.

Пока мы не смогли пригласить её, потому что она находится в разъездах. Для того чтобы вынести какое-то решение, нужно точно установить время и место, на какой машине она ехала, все...