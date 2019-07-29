https://static.news.ru/photo/389ce888-b203-11e9-b209-fa163e074e61_660.jpg Семён Сучилов Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Сборная России определилась с составом на чемпионат мира по летнему биатлону, который стартует 23 августа в белорусском городе Раубичи.

Союз биатлонистов России (СБР) назвал игроков, которые будут защищать цвета национального флага на турнире. Среди участников выступят Семён Сучилов, Екатерина Глазырина, Даниил Калинин и Владислава Гаврилова. С полным списком мужских, женских и юниорских команд можно ознакомиться на официальном сайте СБР.

Окончательный состав будет утверждён правлением СБР в ближайшее время.

СБР выплатил призовые Глазыриной, и она должна выступить на летнем ЧМ, писал News.ru.