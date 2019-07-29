Сборная России определилась с составом на чемпионат мира по летнему биатлону, который стартует 23 августа в белорусском городе Раубичи.
Союз биатлонистов России (СБР) назвал игроков, которые будут защищать цвета национального флага на турнире. Среди участников выступят Семён Сучилов, Екатерина Глазырина, Даниил Калинин и Владислава Гаврилова. С полным списком мужских, женских и юниорских команд можно ознакомиться на
Окончательный состав будет утверждён правлением СБР в ближайшее время.
СБР выплатил призовые Глазыриной, и она должна выступить на летнем ЧМ, писал News.ru.