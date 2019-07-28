https://static.news.ru/photo/a49cee5a-b11a-11e9-a5ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка рассказала о борьбе с лишним весом.

Да, между тренировками меня закрывали в спортзале на несколько часов, а иногда и ночи я проводила в одиночестве на грязном диване, в компании с тараканами и мышами. Такая вот была диета, — цитируют Навку « Аргументы и Факты ».

44-летняя Навка — олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, а также двукратная чемпионка мира.

Ранее News.ru писал о том, что Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Она опровергла информацию о том, что ребёнок занимается нелюбимым делом. По её словам, 5-летний Саша является настоящим трудоголиком, так как хочет стать чемпионом. При этом Навка подчеркнула, что он не идёт на поводу у желания родителей.