https://static.news.ru/photo/a49cee5a-b11a-11e9-a5ac-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка рассказала о борьбе с лишним весом.
Да, между тренировками меня закрывали в спортзале на несколько часов, а иногда и ночи я проводила в одиночестве на грязном диване, в компании с тараканами и мышами. Такая вот была диета, — цитируют Навку «Аргументы и Факты».
44-летняя Навка — олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, а также двукратная чемпионка мира.