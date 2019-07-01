Алек Питерс Фото: Сергей Булкин/News.ru

Американский нападающий Алек Питерс покинул баскетбольный ЦСКА.

«Красно-синие» не стали продлевать контракт с 24-летним форвардом, сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Питерс сыграл в Единой лиге ВТБ 21 матч, набирая в среднем за игру 6,2 очка.

Московский баскетбольный клуб ЦСКА борется с турецким «Анадолу» за подписание центрового сборной Германии Йоханнеса Фойгтманна, писал News.ru.

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