Американский нападающий Алек Питерс покинул баскетбольный ЦСКА.
«Красно-синие» не стали продлевать контракт с 24-летним форвардом, сообщает пресс-служба клуба.
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Спасибо, Алек! По истечении срока контракта нашу команду покидает форвард @alecpeters25. Минувший сезон для Алека стал первым в европейском баскетболе после университета и года профессиональной карьеры, проведенного в НБА и G-лиге. Forward Alec Peters leaves our team upon expiration of his contract. Thank you, Alec! #CSKAbasket
В прошедшем сезоне Питерс сыграл в Единой лиге ВТБ 21 матч, набирая в среднем за игру 6,2 очка.
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