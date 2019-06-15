Начальник УГИБДД рассказал о расследовании по нарушению Загитовой ПДД
Андрей Лёвин
17:47, 16 июня 2019 3 061
https://static.news.ru/photo/f0ed0a38-9045-11e9-910c-fa163e074e61_1024.jpgАлина ЗагитоваФото: Сергей Булкин/News.ru
Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев рассказал подробности расследования по факту нарушения российской фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
Пока мы не смогли пригласить её, потому что она находится в разъездах. Для того чтобы вынести какое-то решение, нужно точно установить время и место, на какой машине она ехала, все обстоятельства, — приводит слова Набиева «КП».
18 мая Загитовой исполнилось 17 лет. Видео, на кадрах которого спортсменка находится за рулём автомобиля, было опубликовано фигуристкой в социальных сетях в начале мая, когда ей было 16 лет. В Госавтоинспекции пояснили, что проверка может длиться до двух месяцев.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего: время и место. Штраф за данное нарушение может составить от 5 до 15 тысяч рублей.
17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.
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