https://static.news.ru/photo/f0ed0a38-9045-11e9-910c-fa163e074e61_1024.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев рассказал подробности расследования по факту нарушения российской фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.

Пока мы не смогли пригласить её, потому что она находится в разъездах. Для того чтобы вынести какое-то решение, нужно точно установить время и место, на какой машине она ехала, все обстоятельства, — приводит слова Набиева « КП ».

18 мая Загитовой исполнилось 17 лет. Видео , на кадрах которого спортсменка находится за рулём автомобиля, было опубликовано фигуристкой в социальных сетях в начале мая, когда ей было 16 лет. В Госавтоинспекции пояснили, что проверка может длиться до двух месяцев.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего: время и место. Штраф за данное нарушение может составить от 5 до 15 тысяч рублей.

17-летняя россиянка выиграла все значимые соревнования в женском одиночном катании. Она олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при.

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