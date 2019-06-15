https://static.news.ru/photo/007bb644-9022-11e9-8576-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/timevideogame

15 июня в Москве прошёл турнир по видео-игре FIFA 19 Moscow Cyber Cup, на который власти города выделили 37,5 млн рублей.

Из активностей анонсировано выступление группы Burito и балета Todes. Сомневаюсь, что выступления будут, так как зрителей 10 человек всего, — приводит Telegram-канал Cyberslovo слова одного из посетителей турнира.

Всего трансляцию мероприятия смотрели менее 100 человек, а в социальных сетях не было официальной информации о турнире.

До старта контеста планировалось, что он будет международным, однако за неделю до начала организаторы сообщили, что турнир будет исключительно российским.

Ранее News.ru писал, что 17-летний российский биатлонист погиб в Крыму.