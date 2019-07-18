https://static.news.ru/photo/ee6df93c-a947-11e9-9580-fa163e074e61_1024.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство внутренних дел Сербии проводит проверку звонка о взрывном устройстве на самолёте в столичном аэропорту Белграда.

Как сообщает « Р-Спорт » cо ссылкой на профильное ведомство Сербии, в самолёте находилась молодёжная женская сборная Сербии по баскетболу.

Сообщается, что утром 18 июля неизвестный позвонил на аэродром имени Николы Теслы и завил, что на борту Lufthansa, летящем рейсом до Франкфурта-на-Майне, установлено взрывное устройство.

В данный момент полиция проводит проверку и выявляет, является ли сообщение ложным.

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