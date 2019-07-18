Министерство внутренних дел Сербии проводит проверку звонка о взрывном устройстве на самолёте в столичном аэропорту Белграда.
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Сообщается, что утром 18 июля неизвестный позвонил на аэродром имени Николы Теслы и завил, что на борту Lufthansa, летящем рейсом до Франкфурта-на-Майне, установлено взрывное устройство.
В данный момент полиция проводит проверку и выявляет, является ли сообщение ложным.
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