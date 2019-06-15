https://static.news.ru/photo/5100684a-8eaf-11e9-b978-fa163e074e61_1024.jpg Туомас Саммельвуо Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Мужская сборная России по волейболу в первом туре третьего этапа Лиги наций обыграла действующих чемпионов мира — поляков — со счётом 3:1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:19).

Подопечные Туомаса Саммельвуо обошли соперников шесть раз в семи встречах. Для польской команды это уже третье поражение.

После двух этапов соревнований российская сборная занимала четвёртое место в турнирной таблице.

В субботу, 15 июня, россияне встретятся с канадцами, 16-го — с иранцами. В финальный этап Лиги наций, который состоится в Чикаго с 10 по 14 июля, пройдут шесть команд, включая сборную США, как хозяина финала.

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