Мужская сборная России по волейболу в первом туре третьего этапа Лиги наций обыграла действующих чемпионов мира — поляков — со счётом 3:1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:19).
Подопечные Туомаса Саммельвуо обошли соперников шесть раз в семи встречах. Для польской команды это уже третье поражение.
После двух этапов соревнований российская сборная занимала четвёртое место в турнирной таблице.
В субботу, 15 июня, россияне встретятся с канадцами, 16-го — с иранцами. В финальный этап Лиги наций, который состоится в Чикаго с 10 по 14 июля, пройдут шесть команд, включая сборную США, как хозяина финала.
Московский волейбольный клуб «Динамо» расстался с голландским доигровщиком Диком Кооем, писал News.ru.