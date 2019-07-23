https://static.news.ru/photo/e9ea5e72-ad53-11e9-a4d3-fa163e074e61_1024.jpg Тимофей Мозгов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший центровой клуба национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов заявил, что не отказывался от выступления за сборную России на предстоящем чемпионате мира.

Ни с кем из штаба сборной или РФБ в последние дни я не разговаривал, а значит и не мог отказаться от выступления в составе национальной команды на предстоящем Кубке мира. Более того, я не собирался этого делать до самого последнего момента, — цитирует Мозгова ТАСС .

По словам баскетболиста, 1 августа у него пройдёт плановая консультация с врачом, который должен дать ответ на вопрос, сможет ли он приступать к полноценным тренировкам.

Сборная России на Кубке мира сыграет в одной группе с командами Нигерии, Аргентины и Южной Кореи. Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Тимофей Мозгов — один из двух россиян в истории НБА, ставший чемпионом лиги в составе «Кливленда». Ранее он уже выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2010 год и в 2011-м.

Мозгов рассказал корреспонденту News.ru о том, почему поддерживает детский спорт, сравнил медицину США и России, а также попытался спрогнозировать исход финала НБА и предстоящего чемпионата мира.