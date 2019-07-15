https://static.news.ru/photo/21c52886-a6fb-11e9-abd2-fa163e074e61_1024.jpg Тимофей Мозгов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший центровой клуба национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов сравнил систему подготовки баскетболистов в России и США.

У нас хорошие атлеты выпускаются исключительно из специализированных академий. Вспомните Никиту Курбанова или даже меня. А когда ты поступаешь в университет в США, у тебя сразу появляется площадка, наставники, экипировка, снаряды — все условия для тренировки. У нас такого нет, а хороших специалистов можно пересчитать по пальцам, — приводит слова Мозгова RT .

Тимофей Мозгов — один из двух россиян в истории НБА, ставший чемпионом лиги в составе «Кливленда». Ранее он уже выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2010 год и в 2011-м.

Мозгов рассказал корреспонденту News.ru о том, почему поддерживает детский спорт, сравнил медицину США и России, а также попытался спрогнозировать исход финала НБА и предстоящего чемпионата мира.