https://static.news.ru/photo/af3ed638-ad2e-11e9-a28b-fa163e074e61_1024.jpg Тимофей Мозгов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший центровой клуба национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов не выступит в составе сборной России на предстоящем чемпионате мира.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола России (ФБР).

Сборная России на Кубке мира сыграет в одной группе с командами Нигерии, Аргентины и Южной Кореи. Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Тимофей Мозгов — один из двух россиян в истории НБА, ставший чемпионом лиги в составе «Кливленда». Ранее он уже выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2010 год и в 2011-м.

Мозгов рассказал корреспонденту News.ru о том, почему поддерживает детский спорт, сравнил медицину США и России, а также попытался спрогнозировать исход финала НБА и предстоящего чемпионата мира.