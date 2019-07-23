Бывший центровой клуба национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов не выступит в составе сборной России на предстоящем чемпионате мира.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола России (ФБР).
Сборная России на Кубке мира сыграет в одной группе с командами Нигерии, Аргентины и Южной Кореи. Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Тимофей Мозгов — один из двух россиян в истории НБА, ставший чемпионом лиги в составе «Кливленда». Ранее он уже выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2010 год и в 2011-м.
Мозгов рассказал корреспонденту News.ru о том, почему поддерживает детский спорт, сравнил медицину США и России, а также попытался спрогнозировать исход финала НБА и предстоящего чемпионата мира.