https://static.news.ru/photo/3ad3e82e-94e2-11e9-a6df-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Швед Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу вызвал игроков для тренировочного сбора перед чемпионатом мира 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ), в подмосковном Новогорске будут тренироваться:

защитники — Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба — «Химки»), Евгений Колесников (УНИКС, Казань), Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин (оба — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Михаил Кулагин, Иван Ухов, Александр Хоменко (все — ЦСКА); форварды — Никита Балашов («Невежис», Литва), Евгений Валиев, Владислав Трушкин, Сергей Карасёв (все — «Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Пётр Губанов, Андрей Зубков (оба — «Химки»), Семён Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все — ЦСКА); центровые — Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артём Забелин («Автодор», Саратов), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артём Клименко (УНИКС), Тимофей Мозгов («Орландо», НБА).

Сборная России на Кубке мира сыграет в одной группе с командами Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

Чемпионат мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае.

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