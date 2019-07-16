https://static.news.ru/photo/cf276f7c-a7cb-11e9-848a-fa163e074e61_1024.jpgТимофей МозговФото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Бывший центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов заявил, что не готов пока вернуться в сборную России по баскетболу в связи с восстановлением после травмы.
Я очень хочу (помочь сборной России. — News.ru),но на сегодняшний день я просто физически не готов. Надежды, что мне на днях станет лучше, я не теряю, но чуда не происходит, — приводит слова Мозгова ТАСС.