Президент Федерации волейбола России (ФВР) Станислав Шевченко рассказал о планах проведения чемпионата мира по пляжному волейболу в Москве.
Нам очень нравится сотрудничать с Москвой, проводить здесь крупные турниры по пляжному волейболу. Поэтому мы договорились рассмотреть возможность подать заявку на проведение чемпионата мира по пляжному волейболу. Пока рассматриваем только Москву в качестве места проведения ЧМ. Но официальную заявку пока не подавали, — приводит слова Шевченко корреспондент News.ru.
Чемпионат мира по классическому волейболу пройдёт в 2022 году также в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Калининграде, Красноярске, Ярославле и Кемерово.
Ранее волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом News.ru рассказал о том, почему решил сменить казанский «Зенит» на уфимский «Урал».