https://static.news.ru/photo/5ad4728a-b45c-11e9-a829-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Федерации волейбола России (ФВР) Станислав Шевченко рассказал о планах проведения чемпионата мира по пляжному волейболу в Москве.

Нам очень нравится сотрудничать с Москвой, проводить здесь крупные турниры по пляжному волейболу. Поэтому мы договорились рассмотреть возможность подать заявку на проведение чемпионата мира по пляжному волейболу. Пока рассматриваем только Москву в качестве места проведения ЧМ. Но официальную заявку пока не подавали, — приводит слова Шевченко корреспондент News.ru.

Чемпионат мира по классическому волейболу пройдёт в 2022 году также в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Калининграде, Красноярске, Ярославле и Кемерово.

Ранее волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом News.ru рассказал о том, почему решил сменить казанский «Зенит» на уфимский «Урал».