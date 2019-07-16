https://static.news.ru/photo/a53f8754-a7b1-11e9-8941-fa163e074e61_1024.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр спорта Павел Колобков подписал договор о сотрудничестве с генеральным директором ПАО «Газпром нефти» Александром Дюковым 16 июля.

Документ определяет принципы, формы и направления во взаимодействии сотрудничества в целях реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Проект ориентирован, прежде всего, на вовлечение россиян в массовый спорт и подготовку спортивного резерва страны, — цитирует Колобкова ТАСС .

«Спорт — норма жизни» входит в нацпроект «Демография», который рассчитан на период с 2019 по 2024 годы и включает в себя ещё четыре проекта. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Министр спорта России Павел Колобков подвёл итоги Европейских игр, прошедших в Минске, и отметил хорошее отношение волонтёров к российским атлетам, писал News.ru.