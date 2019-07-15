https://static.news.ru/photo/2436200e-a708-11e9-ad56-fa163e074e61_1024.jpg Виктор Минибаев и Александр Бондарь Фото: AP/ТАСС

Российские спортсмены по синхронным прыжкам в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебряные медали на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Россияне набрали 444,60 балла за прыжок с 10-метровой вышки. На первом месте оказались китайские спортсмены Цао Юань и Чэнь Айсэнь, набравшие 486,93 балла. Бронзу получили британские спортсмены Томас Дэйли и Мэттью Ли (425,91). Все спортсмены получили лицензии на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали обладателями золотых медалей в технической программе в миксте на чемпионате мира, писал News.ru.