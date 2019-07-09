Российский миллиардер Михаил Прохоров, являющийся основным владельцем клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», отреагировал на подписание звёздных игроков.
Мы не ставим своей целью захват Нью-Йорка. Мы постоянно развиваем команду, которая в какой-то момент, в не слишком отдалённом будущем, даст нам чемпионство. Мы очень ценим болельщиков в Нью-Йорке и благодарны им за поддержку и терпение, — приводит USA Sports слова Прохорова.
Ранее с «Нетс» заключили контракты Кевин Дюрант, Деандре Джордан и Кайри Ирвинг.
Баскетбольный клуб «Зенит» подписал контракт с американским нападающим Тимом Абромайтисом, писал News.ru.