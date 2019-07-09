Мы не ставим своей целью захват Нью-Йорка. Мы постоянно развиваем команду, которая в какой-то момент, в не слишком отдалённом будущем, даст нам чемпионство. Мы очень ценим болельщиков в Нью-Йорке и благодарны им за поддержку и терпение, — приводит USA Sports слова Прохорова.