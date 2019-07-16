https://static.news.ru/photo/b5759df4-a796-11e9-a351-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hu Yan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международный турнир по бадминтону Russian Open 2019, Part of the BWF tour Super 100 открылся 16 июля во Владивостоке в спорткомплексе «Олимпиец».

Он станет одним из этапов отбора на Олимпийские игры, которые пройдут летом 2020 года в Токио (Япония). Владивосток принимает турнир 15-й раз, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта Приморья.

Отборочные игры стартуют 16 июля и продлятся до финалов, которые состоятся в воскресенье, 21 июля. Спортсмены традиционно разыграют награды в мужском и женском одиночном и парном разрядах, а также в смешанной паре, — говорится в сообщении.

В турнире примут участие спортсмены из России, Англии, Бельгии, Болгарии, Германии и других стран, которые будут бороться за рейтинговые очки, чтобы попасть на Олимпийские игры — 2020.

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