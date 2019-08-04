Баскетбольная сборная России уступила команде Ирана на международном товарищеском турнире, который проходил в Москве.

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

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