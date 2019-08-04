ЦСКА в первом матче финала Единой лиги ВТБ на своём паркете крупно обыграл подмосковные «Химки» — 106:85.

«Армейцы» первыми в истории финалов лиги набрали больше 100 очков. Лучшим в составе ЦСКА стал Нандо Де Коло — в его активе 22 очка. У «Химок» на паркете выделялся Алексей...