Баскетбольная сборная России уступила команде Ирана на международном товарищеском турнире, который проходил в Москве.
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru