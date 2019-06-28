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Союз биатлонистов России (СБР) мог предоставить бывшему биатлонисту Александру Чернышову около $150 тысяч для подачи апелляции на решение Международного союза биатлонистов (IBU) дисквалифицировать его на четыре года.

Ранее он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Чернышов действительно обратился к нам за юридической и финансовой поддержкой. По оценкам экспертов, подача и рассмотрение апелляции обошлись бы Александру ориентировочно в...