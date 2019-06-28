Российский чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко официально может участвовать в международных соревнованиях.
Всё в порядке, Якименко получил от Международной федерации фехтования (FIE) допуск к стартам, теперь он имеет официальное разрешение на участие в международных соревнованиях, — сообщил ТАСС главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.
35-летний Якименко — восьмикратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Европы. Также в активе россиянина бронза Олимпийских игр в Афинах. В конце 2017 года он объявил о завершении профессиональной карьеры.
Двукратная олимпийская чемпионка завершила карьеру в 25 лет, ранее писал News.ru.