В обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 15 июля российский спортсмен Даниил Медведев опустился на две строчки, заняв восьмую позицию. В его 1855 очков.
На первое место поднялся сербский теннисист Новак Джокович с 6725 очками, испанец Рафаэль Надаль опустился на вторую строчку (6225). На третьем месте располагается представитель Швейцарии Роджер Федерер (5060).
Другой россиянин Карен Хачанов поднялся на две строчки и находится 24 месте с 965 очками.
Джокович стал пятикратным чемпионом Уимблдона, писал News.ru.