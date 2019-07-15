Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские спортсменки по синхронным прыжкам в воду Кристина Ильиных и Мария Полякова вышли в финал чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея).

Россиянки показали седьмой результат в предварительном раунде прыжков с трёхметрового трамплина. В их активе 267,90 балла, попав в число 12 участниц финала. На первом месте оказались представительницы Китая Ван Хань...