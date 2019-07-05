Бывший президент Федерации регби России Мамука Лосаберидзе отреагировал на обвинение в коррупции почётного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова.
Знаю, что со стороны представителей Бразилии попытки (подкупа) были, но результата не достигли. Никто не подкупал Александра Попова. Это всё неправда, — утверждает Лосаберидзе News.ru.
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов Международного олимпийского комитета (МОК) россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, писал News.ru.