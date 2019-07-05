Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» назначил 53-летнего итальянского специалиста Луку Банки главным тренером команды.

Я очень рад тому, что стал главным тренером «Локо», и сейчас нахожусь в предвкушении этого волнующего вызова. Благодарю президента клуба за то, что я стал частью той амбициозной системы, которую...