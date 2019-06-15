Тяжёлый форвард баскетбольного ЦСКА Андрей Лопатин в эксклюзивном интервью News.ru подвёл итоги своего дебютного сезона в основном составе «армейцев».

— Каково быть молодым в команде, когда столько звёзд? Наверное, конкуренция зашкаливает на любой позиции.

— Ну, вот в первый раз пришёл на тренировку ЦСКА и был приятный шок. Я всю жизнь смотрел на этих ребят, а сейчас провёл первый сезон среди таких больших игроков, уже состоявшихся. Для меня была главная задача — перенять у них весь опыт, на каждой тренировке внимательно слушал, где и как надо поступать.

— Первый сезон со взрослыми ребятами — и такой успешный. Это подстёгивает расти и развиваться?

— Конечно. Во-первых, это мой первый профессиональный сезон. Во-вторых, ЦСКА стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ. Это большого стоит.

— Не сказали более опытным партнёрам: «Держитесь меня, вот я пришёл, и сразу титулы прилипли, и это надолго»?

— Нет, конечно. Наоборот, я лучше буду скромным первый сезон и буду смотреть как, где, кто действует, чтобы в дальнейшем стать лучшим и начинать пододвигать их потихонечку.

— Но ребята как относятся? По-дружески, по-отечески?

— Да, конечно. Они только с наставлениями, с позитивными эмоциями всегда общаются. Может, где-то могут подколоть, но это не обидно, а даже, наоборот, командно.

— Андрей Владимирович говорил, что в ЦСКА в следующем сезоне многое поменяется. Нет никакой горечи, что «золотая» команда может разлететься?

— Конечно, есть какие-то расстройства, но это жизнь. Каждый раз что-то меняется, никто не знает, что будет завтра. Но хочу сказать, что в памяти каждого игрока надолго останется эта команда, потому что было невероятное сплочение, дружный коллектив, каждый день все только с улыбками встречают и общаются.

— Кори уже проставился за свой уход или прощание только предстоит?

— Мне кажется, только предстоит. Пока никаких мероприятий на эту тему у нас точно не было.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Лопатин появлялся на паркете в 22 играх, проводя в среднем в игре более 6,5 минут. За матч он в среднем набирает около трёх очков, а его индекс полезности составил 3.0.